Friese hengst Wybren van Ass goedgekeurd in Zuid-Afrika

Wybren van Ass Ster Sport Elite (Maiko 373 x Brandus 345) heeft in Zuid-Afrika zijn Verkort Onderzoek met goed gevolg afgelegd en is daarmee gepromoveerd tot KFPS stamboekhengst. Hij krijgt de naam Wiebert 527. De 15-jarige hengst van Stoeterij Adelprag is de eerste in Zuid-Afrika die deze mijlpaal heeft bereikt. "Daar zijn we als Fries paardenstamboek in Zuid-Afrika enorm trots op", aldus FPSSA-voorzitster Marlise Botes.

“Wiebert 527 is nog heel jeugdig, heeft uitmuntend beenwerk en bewezen duurzaam te zijn”, licht de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Piet Bergsma de goedkeuring toe. Wiebert 527 was al drie jaar geleden aangemeld voor het Verkort Onderzoek echter de coronapandemie gooide roet in het eten omdat juryleden niet naar Zuid-Afrika konden afreizen.

Instromen in Verkort Onderzoek

Dit voorjaar is het hele proces weer op gang gekomen toen de juryleden in Zuid-Afrika gingen keuren. Vervolgens hebben KFPS-inspecteur Jan Hellinx en hengstenkeuringscommissielid Ellen van Gastel de hengst beoordeeld en kon Wiebert 527 instromen voor zijn twee weken durend Verkort Onderzoek.

Piaffe en passage

Piet Bergsma en gastruiter Hergen van Hall hebben op donderdag 4 augustus de 1.68 meter hoge hengst nogmaals beoordeeld. “Hij is een fijne hengst om te rijden”, heeft Hergen van Hall ervaren. “Vooral zijn stap en galop zijn zeer goed, waarbij de hengst zowel de piaffe, passage als ook de wissels goed beheerst.”

Waterhoofdgen

Wiebert 527 is gefokt door de familie Shaefer in Duitsland en in eigendom van Stoeterij Adelprag in Zuid-Afrika waar de hengst, ook nu hij goedgekeurd is voor de dekdienst, zal blijven om te zorgen voor nageslacht. De Grand Prix-hengst, die drager is van het waterhoofdgen, wordt gereden door Chere Burger en is stalgenoot van Anders 451.

Bron: Phryso