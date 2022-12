Friese hengsten Elias, Mees en Erryt op wacht

Het KFPS heeft de hengsten Menne 496, Rommert 498, Tiede 501, Ulbrân 502 en Tymen 503 definitief goedgekeurd nadat ze met goed resultaat hun nakomelingenonderzoek hebben afgerond. Tjebbe 500 heeft nog een jaar nodig om zijn nakomelingenonderzoek af te ronden. Deze verlenging hebben Elias 494, Mees 497 en Erryt 488 al gehad, maar het aantal nakomelingen in de aanlegtest is nog niet voldoende en daarmee komen ze op wacht.

Elias 494, Mees 497 en Erryt 488 hebben nog een aantal nakomelingen nodig voor hun ABFP-test en gaan daarmee per 1 januari 2023 op wacht. De verwachting is dat Elias 494 en Mees 497 hun nakomelingenonderzoek spoedig in 2023 zouden kunnen afronden.

Bron: Phryso