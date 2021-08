Friese hengsten niet onder de indruk van traumaheli (video)

De twee Friese enterhengsten Noflik B. fan de Vennehoeve (Tymen 503) en Olke B. fan de Vennenhoeve (Nane 492) zijn nu al helikopter-proof. Ze kwamen heel nieuwsgierig op zondagavond 15 augustus de traumahelikopter bekijken die bij hen in het weiland landde. Voordat fokker Henk Bies wat vertelt over deze bijzonder makke hengsten even het belangrijkste: "Met de buurvrouw is gelukkig alles goed."

De twee jonge hengsten zijn van Henk en Nanouschka Visser en staan in de opfok in het weiland. Op zondagavond was er ineens volop drukte: een ambulance, politie en een traumahelikopter werden opgeroepen omdat de buurvrouw onwel was geworden. De helikopter landde in het weiland, dichtbij het huis in het Drentse Een. “Ik kon niet zo snel rennen om de hengsten te bereiken voordat de helikopter op de grond zou landen”, vertelt Henk, die zo’n 14 Friese paarden heeft. “De andere paarden waren al binnen. Als zo’n helikopter gaat landen, hoop je maar dat de paarden rustig blijven. Ik ben meteen naar ze toe gegaan om ze gerust te stellen, maar het ging te snel.”

Nieuwsgierig en bijzonder mak

Henks ongerustheid was echter niet nodig. Ondanks alle kabaal en zwaar draaiende rotor liepen de jonge hengsten nog heel rustig in het land. Sterker nog: ze gingen nieuwsgierig een kijkje nemen bij de helikopter. “Ze stonden er heel dichtbij. De deur van de helikopter was open en ze staken hun hoofd bijna naar binnen. De piloot kon ze aaien en de hulpverleners maakten foto’s en filmpjes. Ze zijn heel mak”, bevestigt Henk ook wel een beetje trots op zijn paarden met zo’n fijn karakter. “Ik moest de hengsten ook nog op afstand houden toen de traumahelikopter weer weg wilde vliegen. Ze wilden steeds weer naar de helikopter terug. Zo’n bijzonder ding komen ze natuurlijk niet vaak in hun weiland tegen.”

Bron: Phryso