Friese hengstenkeuring 2021 alleen op scherm te volgen

Op 14, 15 en 16 januari 2021 zal de KFPS Hengstenkeuring plaatsvinden, zo maakt het stamboek bekend. Van volle tribunes zal echter geen sprake zijn, want het publiek moet thuis voor de buis de hengsten volgen. Dat maakt de website Phryso bekend. Via de livestream van Omrop Fryslân is de Hengstenkeuring voor iedereen te bekijken, waar ook ter wereld.

Het steevast uitverkochte Friese paardenevenement trekt normaalgesproken bezoekers van over de hele wereld, maar in januari 2021 moet iedereen het evenement via het scherm volgen. Er zal commentaar beschikbaar zijn in het Fries, Nederlands, Engels en Duits.

Ook Talentcup en Sportcompetitie

De vraag: ‘hoe staat het met de Hengstenkeuring?’ is één van de meest gestelde vragen bij het KFPS de afgelopen maanden. Eerder werd al bekend gemaakt dat de showavonden ‘Friesian Proms’ niet doorgaan. Het KFPS en de vele participanten rondom de Hengstenkeuring hebben besloten om de Hengstenkeuring zelf, wél door te laten gaan. Het programma zal niet veel afwijken van wat iedereen gewend is. Naast de keuring van de hengsten zal ook de finale van de Friesian Talent Cup verreden worden, de dressuurcompetitie voor jonge Friese paarden. En ook de Horses2fly KFPS Sportcompetitie tuigen staat op het programma.

Drachten

De Hengstenkeuring zal plaatsvinden in Drachten, dus niet in Leeuwarden waar het andere jaren plaatsvindt. Ook is de keuring een week later dan oorspronkelijk gepland. Omdat het KFPS geen onderscheid wil maken tussen haar leden, is besloten dat het evenement zonder publiek zal plaatsvinden. Als de vergunning het tegen die tijd toelaat, zal er misschien een uitzondering gemaakt worden voor de fokkers en eigenaren van de paarden die zich presenteren.

Bron: Phryso.com / Horses.nl