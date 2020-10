Friese IBOP: vier merries verzilveren Kroonpredicaat

De KFPS IBOP in Wergea leverde voor vier merries het Kroonpredicaat op. De hoogste score was met 85,5 punten voor Wendela Z (Norbert 444 x Jasper 366), gereden door Esther Hoekstra. De merrie verdient daarmee een triple A predicaat.

In de menproef kreeg de fraaie Annie van der Fuhse (Jehannes 484 x Tsjerk 328) van Sabine Hilbrecht 77,5 punten met Age Okkema op de kar. Genoeg voor het Kroonpredicaat.

Drie Kroonmerries in zadelproef

In de rijproef wist Amanda Z. (Norbert 444 x Jasper 366) het Kroonpredicaat binnen te halen dankzij 78 punten voor haar proef. Amanda – volle zus van de dagtopper Wendela Z – werd door haar eigenaresse Annemieke Wijbenga zelf gereden, haar fokker is R. Zwaving uit Emmen.

Kroon was er ook voor Nydia (Dries 421 x Tsjerk 328), die 77 punten in de rijproef kreeg. De merrie van Carmen Fidelus en gefokt door D. Köhne werd gereden door Merle Veurink.

Berber uit Amen (Tsjalle 454 x Oege 267), dochter van Kroonjuweel Maaike uit Amen, kreeg een 8,5 voor haar draf. De vierjarige merrie is gefokt door Annie Berkepies en in gezamenlijk eigendom met familie Emmens. Ze kreeg een totaal van 79 punten voor de rijproef die ze met Isabelle Janssens aflegde en verdiende ook Kroon.

Hoogste score voor Wendela Z

De hoogste dagscore in deze IBOP was voor Wendela Z (Norbert 444 x Jasper 366), gefokt door R. Zwaving en in eigendom van Janet van der Ark en Pieter Wijbenga. Wendela liet maar liefst 85,5 punten noteren met een 8 voor stap, draf, houding & balans, schakelen en impuls.

Ook Veere fan de Wylgster Pragt (Wybren 464 x Jasper 366) van John Pragt uit De Wilgen maakte indruk. Haar draf werd zelfs met een 8,5 beloond. In totaal kwam ze met amazone Leonie Evink op 84,5 punten uit.

Bron: Phryso.com / Horses.nl