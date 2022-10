Friese K&PP kampioenen bekend

Stichting Kennis en Promotieplatform Fries Dressuurpaard (K&PP) organiseert jaarlijks een Europees Kampioenschap Subtopdressuur en een Europees Kampioenschap Jonge Paarden. Deze open kampioenschappen werden dit weekend in Harich verreden over twee rondes. Het leverde zes stralende kampioenen op.

Gouverneur fan ‘t Hertefean (v. Nane 492) won het K&PP kampioenschap bij de vierjarigen. De hengst – met stamboeknaam Germ B. – werd door Harmina Holwerda overtuigend naar de eerste plaats gereden met 74,318%. Het reservekampioenschap was voor Isabelle Vroomans met Hummer (v. Elias 494), met een einduitslag van 70,114%. De derde plek was voor nog een Elias 494-zoon: SBS Gjald en Ykje Baron die 68,523% lieten noteren. De sterk bezette klasse met vierjarigen leverde voor Hennie Roffel en Jelle (Elias 494) en Shannon van Manen met Graaf (v. Meinte 490) een vierde en vijfde plaats op. De beste vierjarige merrie was Inez fân it Pompebled (v. Rommert 498) die met Susan Wind een hele sterke finaleproef reed.

Vijfjarige paarden

Het K&PP kampioenschap bij de vijfjarigen is gewonnen door Harmina Holwerda met Dedmer fan de Greidpleats (v. Nane 492). Het reservekampioenschap was voor Danielle Heijkoop die met Durk Galloper (v. Alwin 469) haar riante positie na de eerste proef moest afstaan aan Harmina die hiermee haar tweede titel in dit kampioenschap binnensleepte. Het brons was voor Douwe HSL (v. Alwin 469) die met Corina van den Bunt de tweede beste finaleproef neerzette. De beste merrie was Evelyn P (v. Nane 492) met Tess Dedden.

Zesjarige paarden

Butemare’s Casey fan ‘t Blocklân (v. Tsjalle 454) is kampioen geworden bij de zesjarigen. Met Esther Liano behaalde de hengst de hoogste score in de finale en kwam in het totaalklassement op de eerste plaats. Het reservekampioenschap was voor Esther Postmus met Coco WE (v. Hessel 480) die met een tweede beste finaleproef een plekje opschoof in het klassement. Het brons was voor Lisanne Veenje met Crystal Jede (v. Alwin 469), die meteen ook de beste merrie in het klassement bij de zesjarigen was.

Danielle Heijkoop en Kai

Elf subtopruiters reden een kür op muziek reden voor het kampioenschap in het ZZ-Zwaar, de Lichte Tour en de Zware Tour. De hoogste score was voor de kür van Danielle Heijkoop en Kai Galloper (v. Uldrik 457), die 75,125% lieten noteren. Zij wonnen in de Lichte Tour voor Hennie Roffel met Renske Carmen f.d. Visscherwei (v. Tsjalke 397). De score van de topmerrie in de kür was 73,625% waarmee ze Marc-Peter Spahn met Mees 497 die voor de eerste keer op wedstrijd een kür samen reden, voorbleef.

Jeroen Poll

Spahn won met zijn Jeroen Poll (v. Anders 451) overtuigend de Zware Tour, met 71,563% in de kür wisten ze hun koppositie van de eerste proef op zaterdag, te behouden. Het zilver was voor de andere internationale Grand Prix ruiter: Lisanne Veenje met Wirdmer fan ‘e Boppelannen (v. Beart 411). Het brons bij de Zware Tour was voor Esther Liano met Stal Liano’s Doede (v. Lammert 360).

Maaike en Filou winnen ZZ-Zwaar

In de rubriek ZZ-Zwaar wonnen Maaike de Jong en Filou s.b. (v. Tjalf 443) met een totaal uitslag van 63,692, met Danielle van Vilsteren met Herenbrinks Zucco (v. Haitse 425) en Patty Hartman met Douwe V.d Hiltsjemuoiswalden (v. Tsjabring 429) op plek twee en drie.

Bron: Phryso / Horses.nl