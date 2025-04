Friese Paard krijgt eigen expositie in Fries Landbouwmuseum

Vanaf 17 mei krijgt het Friese paard een eigen expositie in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden, ‘De wereld van het Friese paard’. Het KFPS is partner van deze museale beleving waarbij de rijke geschiedenis van ons bijzondere paard in alle facetten te bewonderen is. Directeur Peter Wester van het museum en Mechteld van der Kooi, interim-directeur bij het KFPS onderstreepten de samenwerking met het ondertekenen van een vijfjarig contract.

In het jaar dat het Fries Landbouwmuseum 100 jaar bestaat, opent ook de expositie ‘De wereld van het Friese paard’ haar deuren. Een expositie die ruim anderhalf jaar geleden begon met het in kaart brengen van ideeën en gedachten. Van een tijdlijn met hoogtematen van Friese paarden tot en met een film met historische en actuele beelden, een Wall of Fame met beroemde Friese paarden en een selfie-box; voor iedereen die de aantrekkingskracht van het Friese paard voelt is een bezoek aan de expositie een ‘must’. Daarbij zijn er veel interactieve elementen ingebracht waardoor het voor alle leeftijden boeiend is.

Uniek in paardenland

“Er is geen paardenras in de wereld met zo’n eigen tentoonstelling”, geeft directeur Wester de unieke setting aan. “Dit is een eerbetoon aan het Friese paard.” Overigens staat niet alleen het Friese paard in de spotlight, ook de Friese cultuur valt te bewonderen, met kostuums en rijtuigen.

“Vanzelfsprekend steunen we deze expositie over het Friese paard”, vult Mechteld van der Kooi aan. “We denken dat niet alleen vanuit Nederland, maar zeker ook vanuit het buitenland er veel belangstelling is om een soort denkbeeldige reis door de geschiedenis van het Friese paard te maken.”

Bron: KFPS