Friese paardenfokkers met helft verminderd

Het bestuur van het KFPS maakt zich ernstige zorgen. In de afgelopen zestien jaar zijn het aantal Friese paardenfokkers met de helft verminderd. Een resultaat hiervan is dat er ook te weinig Friese veulens worden geboren.

Er zijn een aantal oorzaken voor de vermindering van het aantal fokkers. Rond 2000 verwisselden heel veel melkveehouders hun bedrijf voor de fokkerij van Friezen. Inmiddels zijn deze fokkers vanwege hun leeftijd gestopt en hiervoor zijn geen jonge fokkers voor in de plaats gekomen.

Een andere reden is aan te wijzen door de economische crisis. De markt raakte omstreeks 2008 verzadigd hierdoor zakten de prijzen en was er minder handel.

Streefaantal

Momenteel worden er 3500 veulens per jaar geboren. De KFPS streeft er naar dat er in 2024 4500 veulens per jaar worden geboren.

Verbetering

De KFPS wil dit bereiken door het fokken van een Friese paarden aantrekkelijker maken, net als de deelname aan keuringen. Als ander speerpunt wil het KFPS nieuwe fokkers betere begeleiden en het kennisniveau verhogen.

