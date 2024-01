Friese Sporthengst Brend 413 ingeslapen

De Friese hengst Brend 413 Sport (Brandus 345 x Doeke 287) is ingeslapen. De hengst van Iron Spring Farm is 23 jaar oud geworden.

Brend 413 werd op driejarige leeftijd goedgekeurd en zette een kleine 600 nakomelingen op de wereld. Hij werd in Nederland op ZZ-Zwaar-niveau uitgebracht en verhuisde in 2008 naar de Verenigde Staten. Op Amerikaanse bodem werd hij geroemd om zijn karakter en maakte goede reclame voor de Friese paarden in de dressuur. Met Mary Alice Malone haalde hij verschillende kampioenstitels binnen.

Bron: Phryso