Friese stamboekhengst Gjalt 426 naar Duitsland

De Friese hengst Gjalt 426, die bekend staat om zijn lage verwantschap en grote maat, is verkocht naar Duitsland. Hij komt vanaf volgend jaar ter dekking op het nieuwe hengstenstation van Stephanie Ditrich, die zich in het Sauerland bezig gaat houden met "fokkerij en rehabilitatie van Friese paarden."

Dietrich is al jaren fan van het Friese ras, deed de opleiding ‘International Horse Management’ in Dronten en liep stage bij onder meer de Gebroeders Van Manen en het KFPS. Ze heeft de stal samen met een vriendin die dierenarts is en ook de drachtbegeleiding en rehabilitatie op zich zal nemen.

Ritske-lijn

Gjalt 426 komt uit de Ritske-hengstenlijn en werd in de Verenigde Staten gefokt. Hij is een zoon van Pyt 325 uit modelmerrie Margriet C (v. Lukas 324). Hij komt uit merrielijn 32, zijn oma Godiva bracht maar liefst zes sternakomelingen en een modelmerrie. Gjalt is uitgebracht tot en met het Z1 en is in het bezit van een sportpredikaat.

Laag verwantschap reden voor aanschaf

De hengst heeft een zeer laag verwantschapspercentage, namelijk 15.9 %. Dat was voor Dietrich één van de belangrijkste redenen om de inmiddels 17-jarige hengst aan te schaffen. “Het plan is om uiteindelijk zelf een laagverwante stamboekhengst te fokken” laat ze weten via Phryso.com.

Gjalt werd in 2011 goedgekeurd op nakomelingen. Zijn zoon Omer 493 staat bekend als de laagstverwante dekhengst van het stamboek. Zijn andere goedgekeurde zoon, Walt 487, werd door Hennie Roffel in de Grand Prix uitgebracht voordat hij eerder dit jaar naar de Verenigde Staten vertrok.

Weinig gebruikt

Het is een grote hengst, die vaak werd ingezet om bouw en stokmaat te verbeteren en natuurlijk om het verwantschapspercentage omlaag te brengen. Omdat het Friese stamboek een relatief smalle genetische basis heeft, is dat een hele belangrijke factor bij de hengstenkeuze. Desalniettemin is Gjalt in de afgelopen jaren maar weinig gebruikt in de fokkerij. Met zijn verhuizing naar Duitsland komt daar wellicht verandering in.

Bron: Horses.nl / Phryso.com