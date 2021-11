Friese stermerrie Feline fân Stal Bellefleur kampioen vaardigheid in Polen

Feline fân Stal Bellefleur Ster AA (Norbert 444 x Felle 422) heeft zich in Polen bewezen door het Nationaal kampioenschap vaardigheid mennen te bemachtigen. Ze won in de categorie buitenlandse paardenrassen, schrijft Phryso. Haar eigenaresse Joanna Frycze hoopt de vierjarige merrie volgend jaar uit te kunnen brengen op de wereldkampioenschappen voor jonge paarden. ‘Nu we als Fries paard erkend zijn bij de WBFSH ligt die weg ook voor ons open.’

Joanne geeft aan dat Feline ook bij de inlandse paarden in dit Poolse kampioenschap in de top terecht zou zijn gekomen. ‘De meeste paarden hier in het mennen zijn van het eigen Poolse Silesian ras, Feline zou in een totale uitslag de tweede plaats hebben gekregen. Ze heeft een hele goede indruk gemaakt bij de jury en ook andere menners waren heel enthousiast over haar prestatie.’ Alle lof gaat van Joanne dan ook uit naar Weronika Kwiatek die de merrie in het rond stuurde.

Bron: Phryso