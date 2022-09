Veulenveiling Friezen: 15.000 euro voor merrietje van Teun 505

Afgelopen week vond de eerste online veiling voor Friese veulens plaats, de Excel Friesian Auction. Duurste veulen was Teuntsje van Lapinenburg (Teun 505 x Tsjalle 454) die voor 15.000 euro uiteindelijk in Nederland bleef, na een biedingenstrijd met Amerikaanse en Mexicaanse geïnteresseerden. Voor een geïmplanteerd embryo van de kampioene van de Centrale Keuring 2021, Ilya fan Jentje’s Pleats Voorlopig Kroon (Jurre 495 x Michiel 442), in combinatie met Fonger 478 werd zelfs 16.000 euro neergeteld.

Teuntsje van Lapinenburg liep al mee in de kampioensring van de Fokdag Midden-Nederland. Haar oma is Modelmerrie Tsarina fan Lutke Peinjum Model Preferent Prestatie AA (v. Andries). Duurste hengstveulen was Teade AJ (Tymen 503 x Monte 378) die uit de moederlijn van Jehannes 484 stamt. Teade bracht 12.000 euro op en gaat naar Mexico.

De meeste veulens werden verkocht voor prijzen tussen de 5.000 en 8.000 euro. Het gemiddelde lag op € 7.886. Het grootste gedeelte van de veulens werd verkocht.

Uitslag veiling