Friesian Advocate podcast van start met Marijke Akkerman

De Fenway Foundation - een Amerikaanse stichting die onder meer genetisch onderzoek naar het Friese ras financiert - is gestart met een podcastserie onder de titel 'The Friesian Advocate podcast'. In de serie interviewen Fenway oprichter Scott Kelnhofer en medewerker Angie Depuydt (verantwoordelijk voor onderzoek en educatie) verschillende mensen over het Friese paard. De eerste twee afleveringen zijn dit weekend online gekomen: een introductie en een interview met KFPS directeur Marijke Akkerman.

De eerste podcast is een introductie over de Fenway Foundation, waarin meerdere medewerkers aan het woord komen. In de tweede aflevering praat KFPS directeur Marijke Akkerman met Kelnhofer en Depuydt over actuele zaken bij het KFPS met onder andere het onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’, inkruisen, het hengstenkeuringsreglement en de Hengstenkeuring 2024 met de jubileumshow.

Luisteren?

De podcasts zijn in het Engels en te vinden via Spotify en Apple podcasts. Ook zijn ze rechtstreeks via de website van de Fenway Foundation te beluisteren:

Klik hier voor de aflevering met Marijke Akkerman

Klik hier voor de eerste aflevering over de Fenway Foundation

Bron: Phryso / Horses.nl