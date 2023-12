Friesian Talent Cup: 16 talenten plaatsen zich voor finale in Leeuwarden

Afgelopen zaterdag werden er in Balkbrug 16 jonge Friese paarden aangewezen bij de halve finale van de Friesian Talent Cup. Acht merries en acht hengsten en ruinen mogen nog eenmaal hun talent laten zien in het WTC in Leeuwarden tijdens de finale van de competitie op de KFPS Hengstenkeuring.

Er verschenen zaterdagochtend 23 merries aan de start. Onder toeziend oog van Kim Jacobi en Joyce Haaijer zette de dames hun beste beentje voor en werden er uiteindelijk acht combinaties aangewezen voor de finale tijdens de KFPS Hengstenkeuring. Deze combinaties zijn bekend gemaakt zonder punten of plaatsing om het extra spannend te maken in Leeuwarden. Wel kregen de combinaties dit jaar allemaal een protocol mee naar huis.

Vier nakomelingen van Teun 505

De nakomelingen van Teun 505 deden goede zaken in Balkbrug, vier dochters hebben een plekje in Leeuwarden bemachtigd. Ook de best scorende merries van de selectierondes in Lunteren en Sint Nicolaasga, Magnifique fan stal Brandsma (Ulbrân 502) en Mies Y. van de Sprong Ster (Teun 505), prijken op de lijst.

Drie CO hengsten

Het middagprogramma van de Friesian Talent Cup halve finale leverde ook acht hengsten en ruinen op voor de finale in Leeuwarden. Daarmee is de lijst compleet van combinaties die zullen strijden op donderdag 11 januari in het WTC. Er verschenen 19 hengsten in de baan in de Diamanthal en onder de finalisten zitten een paar namen die men al vaker voorbij heeft kunnen zien komen. Nimme-Okke Fiannago Ster (Matthys 504), Obbe fan ‘e Lange Ekers Ster (Teun 505) en Orion af Sortemosegaard Ster (Ulbrân 502) mogen zich in Leeuwarden van hun beste kant laten zien nadat zij eerder dit jaar ook al meeliepen in het Centraal Onderzoek in Exloo. Ook hoogste dagscoorder van Sint Nicolaasga, Olob fan over den Graaf Ster (Tjebbe 500), prijkt op de lijst.

Bron: Phryso/Horses.nl