Friesian Talent Cup Lunteren: 13 paarden door naar halve finale

De laatste selectiedag van de Friesian Talent Cup, de competitie voor driejarige Friese dressuurpaarden, was zaterdagmiddag in Lunteren. In totaal mochten nog eens 13 driejarigen door naar de halve finale, die 17 december in de vorm van een instructiedag in Balkbrug plaatsvindt. Hoofdleveranciers waren Tiede 501, Alwin 469 en Tjebbe 500.