Friesian Talent Cup: Malou vom Friesenhof Altmark kampioen merries

De KFPS Hengstenkeuring van 2024 is vanochtend afgetrapt met de Friesian Talent Cup. Bij de merries is de vierjarige Malou vom Friesenhof Altmark (Tiede 501 x Wolfert 467) van het in Duitsland woonachtige echtpaar Elling kampioen geworden. De merrie, voorgesteld door Sabine van de Loenhorst, werd geprezen om haar balans en sterke achterbeengebruik.