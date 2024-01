Friesian Talent Cup: Mattie P fan Dulve kampioen hengsten en ruinen

De Friesian Talent Cup op de KFPS Hengstenkeuring voor hengsten en ruinen is gewonnen door Marijke Boelen en Mattie P fan Dulve Ster (Pier 448 x Jasper 366). Vai Bruntink stuurde Orion af Sortemosegaard Ster (Ulbrân 502 x Hessel 480) naar de tweede plaats en Janna Kes werd met haar eigen Olob fan over den Graaf Ster (Tjebbe 500 x Hessel 480) derde.

Winnaar Mattie, gefokt door Gabriëlle van Tilborg en in eigendom van Stoeterij Galloper, viel op met zijn imponerende voorkomen en fijne lichaamsgebruik. De nummer twee, Orion, werd in Denemarken gefokt op Stutteri Sortemosegaard en is in eigendom van Age Okkema. Hij liet een stabiele verrichting zien met een zeer fijne aanleuning en een sterk achterbeengebruik. De bronzen Olob, gefokt door P. de Haan, overtuigde vooral met zijn stap, veel takt en lichaamsgebruik.

Uitslag.

Bron: Phryso