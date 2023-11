Friesian Talent Cup selectie dag: Olob fan Over den Graaf Ster hoogste dagscore

De tweede selectiedag van de Friesian Talent Cup werd afgelopen zondag verreden bij manege de Oorsprong in Sint Nicolaasga. Deze dag leverde 16 halve finalisten op, waarvan acht hengsten/ruinen en acht merries. Amazone Janna Kes pakte met 77 punten de hoogste dagscore in het zadel van Olob fan Over den Graaf Ster (Tjebbe 500 x Hessel 480)

De kwaliteit bij de driejarige hengsten en ruinen was beduidend beter dan bij de merries, want 50% van de starts mochten een rondje verder. Janna Kes had de smaak te pakken, want met Okke F. fan Dedgum (Nane 492 x Wierd 409) bezette ze ook de tweede plaats (73 punten). Met een score van 70,5 punten eindigde Wendy Okkema met Onne van het Hermalen Ster (Nane 492 x Fabe 348) op een derde plaats.

Merries

De merries waren zeer goed vertegenwoordigd vandaag bij de aanlegcompetitie voor driejarige Friese paarden, want er verschenen maar liefst 36 dames aan de start. De hoogste score was voor Monique Brandsma met haar eigen gefokte Magnifique fan Stal Brandsma (Ulbrân 502 x Olof 315). Deze combinatie liet 76,5 punten noteren. ABFP-topper Meeuwtje fan de Luts Kroon AAA (Teun 505 x Hessel 480) liep met Christina Dijkstra in het zadel naar 73,5 punten, goed voor een tweede plek. De derde plek was voor Mintsje fan Wettersicht (Omer 493 x Tsjalle 454) en Jacob van der Heide met een score van 73 punten.

Uitslag hengsten

Uitslag merries

Bron: Phryso