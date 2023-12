Friesian Talent Cup stopt na dit seizoen: ‘sluit niet aan bij inzichten over welzijn en inzet jonge paarden’

Het bestuur van de Friesian Talent Cup heeft besloten om de competitie voor driejarige Friese paarden na deze editie (2023/2024) in de huidige vorm niet meer voort te zetten. De opzet van de competitie sluit steeds minder aan bij de toenemende ontwikkelingen en inzichten over paardenwelzijn en de inzet van jonge paarden.

Er is ook een praktische reden: er is na deze editie helaas geen ruimte meer voor de finale op de KFPS-hengstenkeuring, wat voor de FTC wel echt van toegevoegde waarde was. Het bestuur heeft veel overlegd en ziet voor de competitie in huidige vorm helaas geen andere oplossing. Dit betekent dat deze editie, in deze vorm, de laatste zal zijn.

Het bestuur buigt zich nog over de ideeën en mogelijkheden om de competitie in de toekomst op een andere manier vorm te geven.

Bron: Friesian Talent Cup