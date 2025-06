Froukje ut Lembeke (Jeppe 537) dagkampioen veulenkeuring Pulderbos

Afgelopen zondag haalden 21 veulens op de veulenkeuring in het Belgische Pulderbos prachtige resultaten: juryleden Jolanda Slootjes en Dik Brummen gaven één hengstveulen en twee merrieveulens een oranje rozet en achttien veulens kregen een tweede premie. Als dagkampioen werd Froukje ut Lembeke (Jeppe 537 x Tsjalle 454) aangewezen.

Froukje ut Lembeke viel op met haar sprekend hoofdje, goede bovenlijn en goede kruisligging. De draf toonde ruimte, souplesse en een goed gebruik van het voorbeen. Froukje werd gefokt door Luc Dekesel uit Lembeke uit Stermerrie Florence van ‘t Wolske Veld. In de kampioensring werd Froukje het meest complete veulen bevonden door de jury en werd dan ook uitgeroepen tot het beste veulen van Pulderbos.

Hengstveulen Dario

Het eerste oranje lintje werd uitgedeeld aan henstveulen Dario van ‘t Wilbroek (Kanne 534 x Alwin 469) uit Stermerrie Fenna van ‘t Wilbroek. Dario is een hoogbenig veulen met een verticale hals. Het hoofd kon iets edeler, de stap was actief met veel ruimte. De heel goede draf en het droge, correcte beenwerk zorgden ervoor dat trotse eigenaar en fokker Rik Meeus uit Arendonk huiswaarts kon rijden met een eerste premie veulen.

Merrieveulens Feuille d’or des Prés d’Eve

Bij de merrieveulens werden twee oranje rozetten uitgedeeld: Froukje ut Lembeke (Jeppe 537 x Tsjalle 454) en Feuille d’or des Prés d’Eve (Martinus 539 x Beart 411). Feuille d’or des Prés d’Eve is in eigendom van en gefokt door Luc Duran uit Ittre uit de Ster AAA Preferente merrie Thianne des Prés d’Eve. Feuille is een hoogbenig, goed ontwikkeld merrieveulen met edel hoofd, verticale hals, droog beenwerk en goede beenstanden. Bij de draf mist ze wat kracht maar dat maakte ze ruimschoots goed met een zeer ruime stap.



Bron: KFPS