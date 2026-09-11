Fryso Florian Bokaal: Lobke van der Byl (Alwin 469) kampioen Merries voor de Sjees

Kroonmerrie Lobke van der Byl (Alwin 469) van eigenaar Willem Lokhorst heeft op de Centrale Keuring 2026 het kampioenschap bij de sjeesmerries op haar naam geschreven. Met Henk Hammers als rijder wist de merrie, die het hele jaar al opvallend presteert, de titel binnen te halen. Van een eenvoudige beslissing was echter geen sprake. Ook Iekje van de Wolwarren (Nane 492) van de familie Vaatstra maakte veel indruk en kreeg de nodige fans langs de baan. Met Sybren Minkema op de bok werd zij als reservekampioen aangewezen.

KFPS Door

De jury had bij de twee best geplaatste merries dan ook flink wat vergelijkingswerk te doen en keek tot in de kleinste details naar de verschillen. “We hadden het moeilijk met de eerste twee geplaatsen”, aldus de jury. “Het zijn merries die verschrikkelijk dichtbij elkaar zitten en dan ga je voor de doorslag op de kleinste details letten. Uiteindelijk hebben we nummer 30 laten winnen omdat die gewoon een sterker achterbeen heeft dat beter onder de massa treedt.”

Rijder Henk Hammers: “Het was een hele strijd. De concurrentie zit niet stil en dat weten we, we moeten aan de gang blijven. Lobke is een heel bijzonder en talentvol paard met een erelijst waar je u tegen zegt”, vertelt hij over de merrie die na vandaag met zwangerschapsverlof gaat. “Morgen mag ze nog één keer optreden voor het modelpredicaat, ik hoop dat het lukt.”

Sannie Uit Nooitgedacht wint Phryso Florian Bokaal Tuigen Merries

Met een sterkte vijfkoppige rubriek wordt het de jury nog moeilijk gemaakt om een winnaar te kiezen voor de Phryso Florian Bokaal Tuigen Merries. De winst gaat uiteindelijk naar Sannie Uit Nooitgedacht ( Ulbrân 502 x Tsjalle 454) met Jelmer Chardon aan de leidsels. “Het was een strijd tussen drie paarden die erg dicht bij elkaar lagen”, aldus de jury. “Bij de definitieve keuze hebben we met name naar het front gekeken, maar het achterbeen is uiteindelijk bepalend geweest bij de definitieve keuze.”

Gerard van der Meulen reed Tessa van Burgumerheide (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) naar de reservekampioenstitel.

Tienus uit Nooitgedacht pakt winst bij de hengsten/ruinen

In de Florian Bokaal Tuigen hengsten/ruinen eindigde Tienus uit Nooitgedacht (Fryso 518 x Tsjalle 454), gereden door Margé Emmens en in eigendom van M. Emmens en T. Berkenpies, overtuigend op kop. Hij werd hierin gevolgd door Minse fan Lânsdouwe (Nane 492 x Alke 468) en eigenaresse Gerbrich Elgersma, die de reservekampioenstitel op naam schrijven.

De jury licht toe: “Het was een mooie rubriek waaruit we er drie hebben laten overlopen. De winnaar is een paard dat heel mooi in de houding blijft, dat met de schoft omhoogkomt en een sterk ondertredend achterbeen heeft. De nummer twee had ook een goede verrichting en was mooi in het front, maar het achterbeen zou iets meer onder de massa mogen komen.”

Bron: KFPS