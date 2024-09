Fryso Florian Bokaal: Mooie winnaars vier-,vijf-,en zesjarige paarden

Op de Centrale Keuring in Harich heeft de KFPS stamboekhengst Murk 540 AAA vandaag de Fryso Florian Bokaal bij de vierjarige hengsten gewonnen. Bij de vijfjarige hengsten en ruinen heeft KFPS stamboekhengst Jeppe 537 AAA het kampioenslint in ontvangst mogen nemen. Bij de vierjarige merries ging die eer naar Mies Y. van de Sprong Ster (Teun 505 x Pier 448), bij de vijfjarige merries was de titel voor Loeke van ’t Hoolven Kroon AAA (Tiede 501 x Pier 448). Bij de zesjarige hengsten/ruinen ging de titel naar Graaf Boszorg Ster AAA (Meinte 490 x Mintse 384) en Shannon van Manen en bij de merries in dezelfde leeftijdscategorie mogen Iekje van de Wolwarren Ster Sport AAA (Nane 492 x Leffert 306) en Harmina Holwerda zichzelf kampioen noemen.

Jeppe 537 AAA en zijn vaste amazone Marijke Boelen wonnen met een score van 87,9 punten de competitie. “Ik krijg nooit genoeg van zulke goede paarden, daar word ik heel enthousiast van”, begon jurylid Corrie Rave haar beoordeling van de vijfjarigen. “Jeppe is een hengst die heel veel vermogen laat zien, vooral een groot schakelend vermogen.” De hengst is gefokt door J. Loopers uit Alteveer en in eigendom van Stoeterij Bommelsteyn uit Haskerhorne. Op een tweede plek eindigden Jannick fan de Hynderhoeve Ster AA (Nane 492 x Rindert 406) en Sofi Väisänen, de derde plek was voor Jisse fan Bokkum Ster (Tymen 503 x Beart 411) en Harmina Holwerda.

Veel afdruk

Kampioene Loeke en Marell Hilberts lieten 83,68 punten lieten noteren. De merrie kreeg complimenten voor haar ‘extra draf met veel afdruk en ruimte.’ De merrie, gefokt door Dhr. Roel Delbroek en in eigendom van Dhr. E.B.H. van Onselen, stond twee punten voor op de nummer twee Jolise Birthe fan Friesburg Ster AAA (Ulbrân 502 x Tjalbert 460) en amazone Margaux Pirovano. De derde plek was voor Jaakje fan Wettersicht Ster (Uldrik 457 x Tsjalle 454) en Tahnee Visser

Zesjarigen

Lovende woorden waren er van Corrie Rave voor Graaf: “Een paard wat uitblinkt in souplesse en afdruk met een sterk achterbeen, mooi lichaamsgebruik, veel schakelend vermogen en heel mooi in balans.” De Meinte 490 nakomeling, gefokt door Stoeterij Boszorg en in eigendom van de amazone, behaalde een totaalscore van 88,94 punten. De tweede plek was voor Gjalt fan ‘e Boerestreek Sport (Elias 494 x Tsjalle 454) en Ykje Baron met 86,42 en derde werden Hummer van Stal Pauwels Ster Sport (Elias 494 x Anders 451) en Isabelle Vroomans die 77,5 punten lieten noteren.

Veel power

Ook voor de Nane 492 nakomeling Iekje, gefokt en in eigendom van T. Vaatstra – van der Ploeg uit Oudega waren er complimenten; de merrie liet veel power zien in draf, een sterk achterbeen en een mooie balans. Met haar eindscore van 83,7 punten stond ze 2,7 punten los van de nummers twee Imre S.R. Ster Sport (Menne 496 x Thorben 466) en Monique Brandsma- van der Meij. De derde plek was voor Hetwig fan de Hynderwente Ster AA (Hette 481 x Dries 421) met Edwin Bos met een score van 80,12.

Vierjarigen

“We hebben zes hele knappe gezien vandaag met veel kwaliteit, we hebben vanuit sportoogpunt gekeken en zien deze paarden graag later weer in de dressuurring terug”, vertelde enthousiast jurylid Corrie Rave het in grote getale aanwezige publiek.

Met kop en schouders

De ervaring van gastruiters Chris Epskamp en Mark van Leeuwen telde voor 40% mee in de uitslag waardoor de scores van de halve finale niet werden gedeeld en de uitslag spannend bleef tot het laatste moment. Murk 540, gefokt door Fleur van Kempen, en in gedeeld eigendom met Tsjalling de Boer werd gepresenteerd door Franka Loos en eindigde met bijna 5 punten voorsprong op de nummer twee: Oege v.d Arebo Hoeve Ster (Yme 507 x Beart 411) met Zoë Kuintjes die ook in de halve finale als tweede eindigde. “Murk is een zeer opvallende verschijning, hij loopt al met heel veel houding, kracht en heel veel takt. Hij onderscheid zich met zijn schakelende vermogen, de verruimingen in de galop zijn mega goed.” De derde plek was voor Matteo van de Haenebos Ster (Markus 491 x Jehannes 484) en Mette-Marit Eppinga.

Gastruiter maakt verschil

“Een sterk en mooi aangesloten achterbeen, mooi in balans, en een gesloten, gedragen galop”, met deze lovende woorden werd Mies Y. van de Sprong kampioen dankzij een mooie score van de gastruiter Mark van Leeuwen die de uitslag wat meer uit elkaar zette. De vierjarige Teun 505 nakomeling, wederom gefokt door Fleur van Kempen en met de fokker ook in het zadel, behaalde tweemaal 83,6 punten en dat werd dan ook de eindscore. Maxima van Stormëde Kroon AA (Alwin 469 x Tsjalle 454) en Sandra de Groot lieten 82.02 punten noteren op hun eindprotocol en bleven daarmee 2 punten voor op de nummer drie; Madam S.W. Ster (Omer 493 x Tjaarda 483) en Susan Wind.

Bron: KFPS