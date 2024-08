Fryso Florian Harich: 19 combinaties door naar de halve finale

De selectiewedstrijd voor de Fryso Florian Bokaal in Harich op zondag 25 augustus leverde voor 19 combinaties een uitnodiging op voor de halve finale. Negen merries en 10 hengsten/ruinen gaan door naar de Centrale Keuring. De topscore met 85,6 punten was voor de vijfjarige Jibbe fan de Groote Weele Ster (Alwin 469) van Marell Hilberts die met twee hengsten én een merrie in Harich de hoogste score in hun klasse haalde.

Juryleden Corrie Rave en Jolanda de Nekker hadden een prachtige middag in Harich. Op de zonovergoten baan konden ze van de 28 deelnemers 19 door laten gaan die een score van 65 punten of meer haalden én minimaal een 6 op de basisgangen. Dat betekent dat er in totaal 64 combinaties uit Nederland zich hebben geplaatst voor de halve finale op 11 (hengsten en ruinen) en 12 (merries) september op de CK. Hier komen nog de geselecteerden uit het buitenland bij.

Merries

Vierjarige merries

Madam S.W. Ster (Omer 493) met Susan Wind (75 1 punten)

Olivia van de Egberdina Hoeve Ster (Teun 505) met Febe Rensen (72,5 punten)

Noa O Ster (Markus 491) met Christina Dijkstra (69,3 punten)

Marije Joce vd Noeste Hoeve Ster (Ulbrân 502) met Miranda Niemarkt (66 punten)

Vijfjarige merries

Loeke fan ’t Hoolven Kroon AAA (Tiede 501) met Marell Hilberts (76 punten)

Louka fan ‘e Grupstal Ster AA (Tjebbe 500) met Jelmer Ketelaar (76 punten)

Lonneke fan ’t Noardermar (Omer 493) met Janneke Folkertsma (70,1 punten)

Liene Theihzen (Sipke 450) met Joelle Dekker (69,4 punten)

Zesjarige merries

Hanna K Stb AA (Uldrik 457) met Lisanne de Jonge-Veenje (66,6 Punten)

Hengsten/ruinen

Vierjarige hengsten/ruinen

Nino M Ster (Tiede 501) met Marell Hilberts (76,6 punten)

Martinus 539 AAA (Tiede 501) met Jacob van der Heide (76,4 punten)

Orion af Sortemosegaard Ster (Ulbrân 502) met Jelmer Ketelaar (73 punten)

Matteo van de Haenebos Ster (Markus 491) met Mette Marit Eppinga (72,1 punten)

Olke B. fan de Vennehoeve Ster (Nane 492) met Mieke ter Schure (66,5 punten)

Vijfjarige hengsten/ruinen

Jibbe fan de Groote Weele Ster (Alwin 469) met Marell Hilberts (85,6 punten)

Lyon fan Henswoude (Nane 492) met Jacob van der Heide (67,2 punten)

Zesjarige hengsten/ruinen

Gjalt fan ‘e Boerestreek Sport (Elias 494) met Ykje Baron (79,6 punten)

Hayco J. Fan ’t Zijperland Ster AA (Markus 491) met Christina Dijkstra (71,9 punten)

Gerben R Ster AAA (Jurre 495) met Susan Wind (71,5 punten)

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: KFPS