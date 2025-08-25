Fryso Florian Harich: 24 paarden door naar halve finale, topscore voor Jary (Tiede 501)

Op de laatste selectiewedstrijd in Harich hebben 10 merries en 14 hengsten/ruinen een plek bemachtigd voor de halve finale van de Fryso Florian Bokaal. De selectiewedstrijd in Harich leverde voor Marell Hilberts met Jary van de Dompstede (Tiede 501) de hoogste dagscore op met 86,5 punten. Bij de merries haalde Louke fan ‘e Grupstal (Tjebbe 500) met Margot Arkema de meeste punten.

Na deze laatste selectiewedstrijd komt het totaal op 73 paarden (43 hengsten/ruinen en 30 merries) voor de halve finale van de Fryso Florian bokaal tijdens de Centrale Keuring op woensdag 10 (hengsten en ruinen) en donderdag 11 (merries) september bij Manege Gaasterland in Harich. Een flink aantal, zo gaven ook juryleden Corrie Rave en Jolanda de Nekker aan. “Maar we hebben dan ook heel veel kwaliteitsvolle paarden gezien en dat geldt voor alle selectiedagen.”

Vierjarigen

Merries

Pampie fan Sweach Ster AA (Teun 505 x Andries 415) met Jenna Boes (80,2 punten) Rianne fan ‘e Wigeri Stb (Rommert 489 466 x Thorben ) met Janneke Folkertsma (70,3 punten) Syte fan Synaeda Ster A (Tjebbe 500 x Hessel 480) met Wesley Teeling (67,7 punten) Rinkje fan Joarumerleane Ster (Tjebbe 500 x Epke 474) met Wilma Reijenga (66,6 punten) Sijke fan Suvelstjelpke (Ulbrân 502 x Olgert 445) met Harmina Holwerda (66 punten)

Hengsten en ruinen

Romke fan Horp Ster (Menne 496 x Bartele 472) met Lieke Lueks (86,3 punten) Sybrân fan Buma Ster (Matthys 504 x Onne 376) met Harmina Holwerda (76,5 punten) Reitse fan ‘e Pôle Ster (Waander 512 x Uldrik 457) met Jacob van der Heide (72,5 punten) Redmer fan Jansz Ster AA (Auwert 514 x Wolfert 467) met Lennard Hatzmann (72,2 punten) Sidon W Ster (Waander 512 x Tymon 456) met Merle Veurink (72 punten) Sjinkie DKB (Teun 505 x Tsjalle 454) met Kenna Bakker (67,6 punten) Rex Ygrek Ster (Tsjalle 454 x Bente 412) met Mare Gerritsma (66,9 punten)

Vijfjarigen

Merries

Nynke vd Attesweg (Tymen 503 x Epke 474) met Harmina Holwerda (70,2 punten) Marchje van de Terpen Stb AA (Teun 505 x Maurits 437) met Iris Sijtsma (65,2 punten)

Hengsten/ruinen

Nino M Ster AAA (Tiede 501 x Lammert 260) met Marelle Hilberts (76,6 punten) Nicolaas fan de Sande Wyk Ster AAA (Tsjalle 454 x Jasper 366) met Henriëtte Kleefman (69 punten)

Zesjarigen

Merries

Louke fan ‘e Grupstal Ster AA (Tjebbe 500 x Norbert 444) met Margot Arkema (80,9 punten) Lopke van de Hoge Weg Kroon AA (Tjebbe 500 x Sytse 385) met Susan Wind (75,9 punten) Lies F van de Sprong Ster AA (Markus 491 x Heinse 354) met Fleur van Kempen (65 punten)

Hengsten/ruinen

Jary van de Dompstede Ster Sport AAA (Tiede 501 x Epke 474) met Marell Hilberts (86,5 punten) Jibbe fan de Groote Weele Ster Sport AAA (Alwin 469 x Jerke 434) met Marell Hilberts (84 punten) Jisse fan Bokkum Ster AAA (Tymen 503 x Beart 411) met Harmina Holwerda (82,6 punten) Jord de H Ster A (Jurre 495 x Hessel 480) met Rachel Haalstra (72,3 punten) Jelte P Ster (Markus 491 x Andries 415) met Mette Marit Eppinga (68,2 punten)

