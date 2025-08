Fryso Florian Lunteren: zestien combinaties door naar de halve finale

Ook de tweede selectiewedstrijd van de Fryso Florian Bokaal dressuur in Lunteren leverde weer fijne verrichtingen en mooie punten op. In totaal wisten 16 combinaties een ronde verder te komen. Vijf merries en elf hengsten behaalden 65 punten of meer én minimaal een 6 op hun basisgangen. De topscore van de dag was voor Mattie P fan Dulve Ster (v. Pier 448) met Danielle Heijkoop die 87,8 punten lieten noteren door juryleden Corrie Rave en Marlon van Wissen.

Panamera beste merrie

Bij de merries was de beste score voor de vierjarige Panamera van de Hondshoeve Ster (v. Epke 474) en Fleur Bos, zij reden naar een score van 76,5 punten. In totaal kwamen er 5 merries in de baan (drie gereden door Fleur Bos), allen kunnen zich gaan opmaken voor de instructiedagen.

Vierjarige merries

Panamera van de Hondshoeve Ster (Epke 474) met Fleur Bos – 76,5 punten Silke van ’t Driehuuske Ster A (Tiede 501) met Fleur Bos – 75,8 punten

Vijfjarige merries

Nirvana’s Miracle Ster (Tymen 503) met Esmee Jansen – 75,6 punten Mare van de Beestmanweg Ster (Teun 505) met Anandi van Ree – 65,2 punten

Zesjarige merries

Keetje van ’t Brillehof Ster AA (Hette 481) met Fleur Bos – 74,2 punten

Mega scores hengsten en ruinen

Bij de hengsten en ruinen verschenen er 16 combinaties in de baan, 11 daarvan wisten een plekje te bemachtigen in de halve finale. Naast de vijfjarige Mattie wist ook de koploper bij de vierjarige hengsten, Sietse fan HMV Ster (Arent 515) met Marijke Boelen in het zadel een mega score te lopen; zij behaalden 85,2 punten. Sowieso lieten de hengsten en ruinen veel kwaliteit zien; acht combinaties scoorden boven de 75 punten.

Vierjarige hengsten

Sietse fan HMV Ster (Arent 515) met Marijke Boelen- 85,2 punten Sibe R.M. Ster AAA (Auwert 514) met Demi van Nispen – 80,7 punten Stoer R. (Teun 505) met Fleur van Kempen – 79,8 punten Ronnick Flantje P Ster A (Tymen 503) met Gemma Sas – 79,2 punten Sjouke R. van het Hermalen (Matthys 504) met Fleur Bos – 76,7 punten Richie Rich Ster AA (Waander 512) met Alice van de Schee – 68,8 punten

Vijfjarige hengsten

Mattie P fan Dulve Ster (Pier 448) met Danielle Heijkoop – 87,8 punten Macho ut de Grachten Ster (Matthys 504) met Robin van Lierop – 82,4 punten Maine van de Demro Stables Ster (Teun 505) met Demi van Nuys – 74,6 punten Otto (Gerben 479) met Chelsey van ’t Zelfde – 70,8 punten

Zesjarige hengsten

Kashmir af Oksegaarden Ster (Nane 492) met Demi van Nispen – 78,6 punten

Uitslag

