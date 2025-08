Fryso Florian Marsum: 12 combinaties een ronde verder, topscore voor Murk 540

Gisteren hebben op de eerste selectiewedstrijd van de Fryso Florian Bokaal dressuur in Marsum 12 paarden zich geplaatst voor de halve finale. Vier merries en acht hengsten wisten 65 punten of meer te behalen én minimaal een 6 te scoren op hun basisgangen. De topscore van de dag was voor KFPS Stamboekhengst Murk 540 met Franka Loos die 87,2 punten lieten noteren voor juryleden Corrie Rave en Marlon van Wissen.

Bij de merries was de beste score voor de vierjarige Simmer van Westervoort Ster (Markus 491) en Janneke Folkerstma, zij reden naar een score van 80,3 punten. In totaal kwamen er 7 merries in de baan, vier zijn een ronde verder en kunnen zich gaan opmaken voor de instructiedagen.

Franka Loos aan kop

Bij de hengsten en ruinen verschenen er 14 combinaties in de baan, acht daarvan wisten een plekje te bemachtigen in de halve finale. Amazone Franka Loos reed naast Murk 540 ook bij de vierjarigen naar de koppositie met Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505). Sowieso deed Teun 505 goede zaken in Marsum, 50% van de doorverwezen paarden heeft deze hengst als vader waarbij alle deelnemers bij de vijfjarige hengsten Teun 505 nakomelingen zijn.

Vierjarige merries

Simmer van Westervoort Ster (Markus 491) met Janneke Folkertsma – 80,3 punten Sietske O. Ster (Teun 505) met Christina Dijkstra – 79,1 punten Rike Riena van S. (Elias 494) met Christina Dijkstra – 77,2 punten

Vijfjarige merries

Mare V. fan de Miedwei Ster (Alwin 469) met Dieneke Ytsma – 74,7 punten.

Vierjarige hengsten

Sicco fan de Kadyk Ster (Teun 505) met Franka Loos – 86,9 punten Ray-Ban Ster (Nane 492) met Franka Loos – 81,2 punten Roman fan Melman (Jurre 495) met Isa Philiphona – 68,6 punten Syb fan ’t Uytkom (Teun 505) met Christina Dijkstra – 66,6 punten Sytze fan Charley Hoeve Ster (Yme 507) met Christina Dijkstra – 66,1 punten

Vijfjarige hengsten

Murk 540 (Teun 505) met Franka Loos – 87,2 punten Mans 543 (Teun 505) met Iris Wijnstra – 82,4 punten Melle fan it Hogerskar AA (Teun 505) met Lilian de Waal – 72,4 punten

