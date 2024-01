Gabriëlle van Tilborg KFPS Fokker van het Jaar

Gabriëlle van Tilborg is vandaag op de KFPS Hengstenkeuring uitgeroepen tot Fokker van het Jaar 2023. De Fan Dulve fokkerij leverde het afgelopen jaar vijf Sterpaarden, twee Kroonmerries, twee merries met een triple A-notering, één met een AA-score in de aanlegtest en één merrie uit deze fokstal werd Preferent én Prestatie. Ook Angie DePuydt van de Amerikaanse Fenway Foundation werd in het zonnetje gezet. Zij kreeg de Royal Friesian Pin uitgereikt.