Geen doorverwijzingen na her- en nakeuring

De na- en herkeuring van het KFPS op vrijdag 22 januari heeft voor de vijf voorgestelde hengsten geen extra doorverwijzing opgeleverd voor de voorrijdagen. De tweede bezichtiging van het Friese stamboek vond op 14 en 15 januari plaats.

De na- en herkeuring was in Wergea en biedt voor de jongen hengsten nog een mogelijkheid zich te laten zien aan de jury. Er werden vijf hengsten voorgesteld: drie voor de nakeuring, die werd gejureerd door Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenbergh, en twee voor de herkeuring, waarbij Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Bart Bax de beoordeling deden. Geen van de vijf is doorverwezen.

Bron: Phryso