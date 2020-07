Geen Friesian Proms op KFPS Hengstenkeuring

Met nog een aantal maanden voorbereiding te gaan, heeft de KFPS de knoop al doorgehakt: in 2021 is er geen Friesian Proms op de KFPS Hengstenkeuring. De Friesian Proms kan alleen doorgaan als er voldoende publiek bij aanwezig mag en kan zijn, maar met de 1,5 meter-beperking is dat onmogelijk.

De KFPS is de opties rond het organiseren van de Hengstenkeuring nog aan het bekijken. “We hebben het besluit van wel of niet doorgaan uitgesteld tot september. Hopelijk krijgen we voor of rond die tijd meer te horen over de (on)mogelijkheden.” De organisatie is nog aan het onderzoeken of er – in het geval de hengstenkeuring wel doorgaat – een alternatief avondprogramma op de vrijdagavond kan plaatsvinden.

Bron: Phryso