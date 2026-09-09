Geen vervolg KFPS hengstenselectietraject voor twee Amerikaanse hengsten

Voor twee Friese hengsten uit Amerika is er geen vervolg binnen het KFPS hengstenselectietraject. Ryker fan Black Earth Ster (Thorben 466 x Wander 352) en Weard H. Ster (Auwert 514 x Epke 474) waren vanaf de Central Mare Show van de FHANA in Noord-Amerika in november 2025 aangewezen.

KFPS Door

Binnen de overeengekomen maatwerkafspraken hebben afgelopen vrijdag en zaterdag de HKC en de Verrichtingsjury (VJ), vertegenwoordigd door de voorzitter van de HKC, Corrie Terpstra-van der Meer, en VJ-lid Gotien Sipsma, de twee hengsten beoordeeld. Deze beoordeling heeft plaatsgevonden in Clarksville, Michigan, in het bijzijn van de eigenaren van de twee hengsten. Aan de eigenaren van beide hengsten is het advies gegeven om het traject niet te vervolgen.

Gelijke kwaliteitsstandaarden

Na uitvoerige afstemming tussen de KFPS-organisatie, de Hengstenkeuringscommissie (HKC), het KFPS-inspectieteam en de FHANA Stallion Selection Committee is er een maatwerkafspraak gemaakt over de stappen in het traject. Dit vanwege het feit dat het hengstenselectietraject zoals dat in Nederland wordt uitgevoerd, niet op dezelfde wijze buiten Nederland kan worden uitgevoerd. Hierbij is wel gesteld dat het proces anders ingevuld kan worden, maar dat de kwaliteitsstandaarden uiteraard gelijk dienen te zijn om in aanmerking te komen voor de status van stamboekhengst.

Weard H.

Weard H. is een driejarige, aansprekende en correct gebouwde hengst, die eerder al Ster is geworden. Onder het zadel en aangespannen mocht de hengst meer kracht en souplesse laten zien. Daarbij mag hij met name in het aangespannen deel iets beter in de aanleuning zijn om verder te komen in dit traject.

Ryker fan Black Earth

Ryker fan Black Earth is een vijfjarige, rastypische hengst met veel maat. Opvallend is ook zijn lage verwantschap. Ook Ryker was eerder al Ster geworden. Onder het zadel en aangespannen valt de hengst op met een aansprekend silhouet, maar in beweging moet hij meer kracht, schakelend vermogen, lichaamsgebruik en bewerkbaarheid tonen om verder te komen binnen dit traject. Met deze beoordeling is het traject voor beide hengsten beëindigd.

Tijdens de komende Central Mare Shows, eind november in het westen (Californië) en oosten (Ohio), worden een aantal hengsten verwacht op de keuring. Hier kunnen zij geselecteerd worden voor een volgende stap in het hengstenselectietraject 2026-2027. Ook voor dit traject worden maatwerkafspraken gemaakt tussen de KFPS-organisatie en FHANA.

Bron: KFPS