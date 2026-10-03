Gemma model en fokdagkampioen in Amerika

Afgelopen donderdag werd in Kansas een keuring gehouden op het bedrijf van Matt en Pam Gish van Signature Friesians, waar de keuring binnen werd gehouden in verband met de regen. Juryleden Willem Sonnema en Ester Reen konden Gemma fan Signature Friesians Model AA (Norbert 444 x Loadewyk 431) Model en fokdagkampioen maken. De driejarige Zen fan Signature Friesians Ster (Norbert 444 x Bene 476) werd reserve

KFPS Door

Gemma maakte meteen indruk op de jury met haar rassige uitstraling en harmonieuze bouw. Ze was langgelijnd met veel front en hard beenwerk met goede hoeven. ‘In beweging liet ze zowel in stap als draf veel kracht en activiteit zien.’ Gemma is gefokt en in eigendom van Matt en Pam Gish, die met Gemma een tweede generatie Signature Friesians fokkerij hebben. Daarbij is de vader van Gemma alsook van Zen KFPS stamboekhengst Norbert 444 die bij hen op stal staat en zich op 22-jarige leeftijd in blakende gezondheid liet zien op de keuring.

IBOP

De keuring begon met een IBOP waar vijf paarden zich presenteerden. De hoogste score met 78,5 punten was voor Sterbaby fan Stershire Kroon AA (Bene 476 x Maeije 440) van Kelley en Jason Streit. die daarmee IBOP kampioen werd. ‘Ze viel op door haar uitmuntende stap’, licht Ester Reen toe. ‘De merrie liet een gedragen draf zien met veel souplesse en een goede impuls.’ Met deze score werd ze definitief Kroon.

Reservekampioen van de IBOP was Jancy fan Stershire Stb AA (Norbert 444 x Sipke 450), van Rosasharen Burns en gefokt door Geneva Armstrong en Jason Morgan die ook Sterbaby fokten. Jancy haalde 77 punten en kreeg vooral mooie punten voor haar stap en galop.

Driejarige Zen Ster

Bij de driejarigen werd Zen fan Signature Friesians Ster (Norbert 444 x Bene 476) Ster met een tweede premie. Deze merrie viel gelijk op door haar edele hoofd en goedgevormde hals, beschrijft Ester Reen. ‘Ze was evenredig gebouwd en had fijn beenwerk, met een goede hoek in het achterbeen. De stap was resoluut met een goede tact. De draf vertoonde veel kracht, maar was iets in een hoog ritme.’Het jeugdkampioenschap was voor Ehawee (Omet 493 x Jasper 366) van Paula en Tim Pedersen. Zij wonnen ook het kampioenschap bij de merrieveulens met Hankeya (Omer 493 x Jorrit 363). Bij de hengstveulens was de titel voor Gethsemane Genesis Black Gold (Bene 476 x Harmen 424) van Kelley en Jason Streit.

Bron: KFPS