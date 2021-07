Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484) kampioen in Denemarken

Met vijf eerste premies en twee Voorlopig Kroonmerries was er genoeg kwaliteit op de Friezenkeuring in Denemarken op zaterdag 31 juli. De driejarige Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484 x Norbert 444) werd gekroond tot algeheel kampioen. Reserve werd de vierjarige Elena af Abildgaard (Nane 492 x Tsjalke 397).

‘Eindelijk weer een keuring’, zo klonken de Deense fokkers opgelucht. In 2020 konden ze geen paarden laten zien aan de jury, behalve dan een aantal dat bij Stal Henswoude kon aansluiten. Deze regenachtige dag in juli 2021 leverde voor vijf merries een eerste premie op.

9 voor draf

In de Koninginnenklasse van de driejarige paarden werden vier merries Ster. Daarbij één eerste premie voor de modern gelijnde Gerbrecht van de Marne Ster (Jehannes 484 x Norbert 444), gefokt door Douwe van Foeken en in eigendom van Hessel Jan Oosterhof. Gerbrecht showde een krachtige stap en verdiende een 9 voor haar fraai opwaartse draf waarin ze heel veel meters maakt. Helle en Flemming Fynbo gingen met twee nieuwe Stermerries naar uit, beide afkomstig uit de van de Olde Mette Moate fokkerij van Anton Schut die het live in Denemarken was komen bewonderen. Gin af Fynbo Ster (Nane 492 x Norbert 444) wist met name in haar opwaartse draf met een sterk gebruikt achterbeen te overtuigen. Hanna v.d. Olde Mette Moate (Nane 492 x Sape 381) – halfzus van Gerben 479 – showde haar lange lijf met lange hals en dito kruis, de stap mocht wat ruimer, maar haar draf was overtuigend en fraai bergop. De derde tweede premie Ster was voor Havanna Ellemose (Bene 476 x Onne 376) van Heidi en Jørgen Jørgensen. Bij de vierjarige stamboekmerries kreeg Elena af Abildgaard (Nane 492 x Tsjalke 397) van de familie Fynbo een eerste premie.

Fraaie oudere merries

De handen kwamen ook op elkaar voor de fraaie oudere merries. Sjoeke van Ravenswoud Kroon Sport AA (Wimer 461 x Anton 434) van fokkers Fynbo imponeerde in haar beweging en showde haar sportkwaliteiten ook aan de hand met een soepele draf met veel afdruk. Een eerste premie viel haar ten deel, maar voor Model zou ze in haar exterieur iets meer afwerking mogen laten zien. Nog twee eerste premies waren er voor twee merries van Hessel Jan Oosterhof. De 17-jarige moeder Odilia fan ‘e Suurdreed Model Pref AA (Wierd 409 x Oltman 317) en dochter, de 11-jarige Hadewich Hyllested Østergaard (Bente 412 xWierd 409) waren het toonbeeld van duurzaamheid en vitaliteit en verdienden hun oranje lint met gemak. Voor het kampioenschap moesten ze echter de toekomst voor laten gaan, de jonge merries Gerbrecht en Elena, die beide ook voorlopig Kroon werden.

Bron: Phryso / Horses.nl