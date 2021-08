Gia vom Goldseehof (Markus 491) fokdagkampioen Noord- en Zuid-Holland

De driejarige Gia vom Goldseehof (Markus 491 x Mewes 438) van Bianca Geugjes is de nieuwe fokdagkampioen van Noord- en Zuid-Holland. Twenter La Lique van de Meikade (Jehannes 484) stond naast haar opgesteld als reserve-fokdagkampioen.

Gia vom Goldseehof kreeg in de ochtenduren als enige driejarige merrie een eerste premie van juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Manuel Gasseling. “Jeugdige, luxe merrie die heel behendig oogt”, aldus Zwaga. “Ze beschikt over droog beenwerk en stapt opvallend goed met veel activiteit. Deze lichtvoetig dravende merrie beschikt over een goede techniek en een mooi gebruik van het voorbeen.” De door Angelika Mangweth gefokte Gia werd uiteraard uitgeroepen tot kampioen van de driejarige merries.

Vroukje C. kampioen vier jaar en oudere merries

Het kampioenschap bij vier jaar en oudere merries ging tussen twee Norbert 444-dochters: de zevenjarige Vroukje C. Ster AAA (mv. Anton 343) van Sjaak en Annette de Wit en de Jeltje v.d. Bokkefarm Kroon AA (mv. Dries 421) van Cor en Nel Beentjes. Vroukje C. werd door Gert Cent gefokt uit Boukje C. Preferent (Anton 343), bekend als de moeder van Meinte 490. Vroukje legde afgelopen april nog een aangespannen IBOP proef af van 83,5 punten. Volgens jury Sabien Zwaga zijn beiden kapitale merries: “We hebben als kampioen gekozen de merrie die in beweging het meest overtuigde. Ze stapte en draafde goed door het lijf.” Met die woorden kreeg Vroukje C. het kampioenslint van de vier jaar en oudere merries omgehangen; Jeltje v.d. Bokkefarm was daarmee de reservekampioen van de oudere merries.

La Lique Jeugdkampioen

In de kampioensring voor het Jeugdkampioenschap kwam het beste merrieveulen Rianne fan Melman (Jurre 495) van Jan Melman terug voor de titel. De jonge Rianne kon na een lange dag echter niet op tegen de sterke twenter La Lique van de Meikade (Jehannes 484). De uit een draagmoeder geboren La Lique was in 2019 de kampioen van de merrieveulens op de Centrale Keuring. Toen werd haar aparte draf al geroemd en ook als twenter blinkt La Lique volgens jury Sabien Zwaga uit in deze gang: “Het is verder een goed ontwikkelde twenter die sterk in elkaar zit. Ze beweegt met veel vermogen en straalt ras uit.”

Bron: Phryso.com