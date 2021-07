Goaitske wint kampioenschap Garijp

De driejarige eerste premie-merrie Goaitske R.V. (Pier 448 x Norbert 444) van Baukje van der Meulen is uitgeroepen tot algeheel fokdagkampioen bij Fokvereniging Ta it Bihâld op zaterdag 17 juli in Garijp.

De merrie met veel front en een edel hoofdje fokte Baukje samen met haar moeder Ymkje Veenje. Goaitske liet een prima stap zien en een nog betere draf. Het algeheel reservekampioenschap van de fokdag ging naar twenter Lara fan Oostenburg (Tsjalle 454) van Arie en Aukje de Hoek die eerder op de dag al het jeugdkampioenschap binnenhaalde en zich ook in deze kampioenskeuring heel goed liet zien.

Eén eerste premie bij de driejarigen

Goaitske was in het veld met 24 driejarige merries de enige die een oranje lint in ontvangst mocht nemen. Wat dat betreft was er meer succes bij de Kroonmerries. Twee paarden verschenen in de baan en alle twee kregen ze een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Lieke S. fan Lutke Peinjum Kroon Sport AA (Tsjalle 454 x Rindert 406) van Leonie Osinga-Hartman uit Boijl, die geen lid is van de fokvereniging waardoor Lieke niet terug mocht komen voor het kampioenschap. Lieke is een kleindochter van de fameuze Setke F. Ster Preferent Prestatie (Feitse 293), de moeder van Beart 411. De tweede Kroonmerrie met een oranje lint is Yildau H. Kroon AA (Alwin 469 x Brandus 345) van S. Haveman uit Noordbergum. Fraaie Yildau werd kampioen bij de oudere merries en zal net als Lieke op de Centrale Keuring half september een gooi doen naar Model.

Bron: Phryso / Horses.nl