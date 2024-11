Gosse 526 (Nane 492) kampioen Friese dekhengsten voor de sjees op Indoor Friesland

Het publiek zat gisterenavond op de trappen voor het tweede deel van de Friese avond. Het unieke aan Indoor Friesland is dat veel mooie paardensportdisciplines een kans krijgen. En natuurlijk horen daar ook de aangespannen sport en de Friese paarden bij. Vier kampioenschappen stonden er op het programma, maar er kwam nog veel meer moois voorbij.

De zesjarige Gosse 526 (Nane 492 x Beart 411) van Jelle Klijnstra uit Groningen werd uitgeroepen tot de nieuwe kampioen Friese dekhengsten voor de sjees. Radboud Kulsdom stuurde de hengst vakkundig door de piste en had hierbij het publiek sterk op de hand. Jurre 495 (Maurits 437 x Jasper 366) eindigde in de handen van Jelmer Chardon op de tweede plaats, gevolgd door Elger 536 (Nane 492 x Olof 315) die door Age Okkema werd voorgesteld.

Kampioenschap tweespannen voor de concourswagen

Door het groot aantal tweespannen werden er twee voorrondes gereden om tot een uiteindelijke kampioen te komen en dat werd na een aantal rondes van strijd het span Durk (v.Tsjalle 454) en Wietse (v.Thorben 466) van eigenaar en ruiter Jan Eppinga uit Ureterp. Melle van de Lits (Wimer 461) en Epke van de Lits (Nane 492) werden in handen van Albert Minkema gekroond tot reservekampioen met de als derde geplaatste Augustinus Hoekstra met GPD Aron (Jouwe 485) en GPD Ward (Thorben 466) naast zich.

Damesklasse en open Klasse

De winnares van de Damesklasse Friese Ras voor de Sjees werd Dean fan Wettersicht (v.Jouwe 485) van eigenaar v. Dijkhuizen/Griffioen uit Follega met rijder Setske de Jong. In deze rubriek was er ook een prijs voor het schoonste geheel: deze eer ging naar Wikkerdewik fan Hylpen (Thorben 466) van Jilles en Marrit de Vries uit Hindeloopen met rijder Marrit de Vries.

GPD Ward (v.Thorben 466), gereden door de pas zeventienjarige Jelte Hoekstra en in eigendom van de Friese Kraamstal fan de Fiifhoeke uit Sibrandaburen, pakte verassend de winst in de open klasse.

Heliotroop kampioen van het Noorden

Voor het Tuigpaarden Kampioenschap van het Noorden waren zeven tuigpaarden geselecteerd die het afgelopen jaar op de outdoorwedstrijden uitzonderlijk goed hebben gepresteerd.

De deelnemende tuigpaarden en rijders waren:

Heliotroop (v. Colonist) met rijder Henk Hammers ven eigenaar Grietje Naber

Montreal HBC (v. Idol) met rijder Derk Jan Mekkes van eigenaar Jan Schap

Lakei (v. Dylano) met rijder Richard Hofstra van eigenaar Toon van Doorn

Ozandro (v. Cizandro) met rijder en eigenaar Albert ten Berge

Mondiaal PSH (v. Icellie) met rijder Marcel Ritsma van eigenaar Hans en Corrie Pos

Olivier (v. Image HBC) met rijder en eigenaar Nico Calis jr.

Pronkheer (v. Eebert) met rijdster Mieke ter Schure van eigenaar Hans Benschop

Het publiek bepaalde via de applausmeter welk span volgens hen moest winnen en deze uitslag telde mee voor 50%. Hoe luider het applaus, hoe hoger dat span in de ranking kwam te staan. Daar werd de traditionele uitslag van de jury bijgedaan en die twee uitslagen tezamen bepaalden de Kampioen van het Noorden 2024. De duidelijke winnaar werd Heliotroop, gereden door Henk Hammers.

Gys wint Prijs der Besten

Topspringruiter Maikel van der Vleuten werd voor de gelegenheid toegevoegd aan het jurykorps. Dat hij ook deze taak serieus nam, bleek uit het feit dat hij ruim van te voren aanwezig was en ook bij de voorgaande rubrieken aandachtig toeschouwer was. De laatste, eervolle winnaar werd Gys (v.Tsjalle 454) gereden door Jasper van Manen en in eigendom van de Gebroeders van Manen Ede.

Bron: Persbericht