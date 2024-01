Gosse 526 overall kampioen Horses2Fly KFPS Sportcompetitie

De KFPS stamboekhengst Gosse 526 (v. Nane 492) is de overall kampioen van de Horses2Fly KFPS Sportcompetitie tuigen geworden. Hij haalde het kampioenschap in de klasse van vier-, vijf- en zesjarige paarden binnen en hij won de finale van de kampioenen. Kampioen bij de young riders werd Sam Oudhof met Durk (v. Tsjalle 454).