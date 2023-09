GPD Aron nieuwe ereklasse-kampioen sjees

Het ereklasse kampioenschap kende zeven strijders. Vijf daarvan waren ereklasse paarden en GPD Aron (Jouwe 485) met Augustinus Hoekstra en Dietmer fan ‘e Ridderdijk (Omer 493) met Age Okkema kwamen vanuit de limietklasse mee. Deze beide paarden hebben beide elk minimaal drie keer een limietklasse gewonnen en dat gaf hen een ticket voor dit ereklassekampioenschap. GPD Aron won er maar liefst zes het afgelopen seizoen en dat geeft wel aan dat de juryleden hem het hele jaar al goed in de picture hadden.

GPD Aron is een heel sterk bewegend paard, wat heel ruim en krachtig kan gaan. Hij begon de wedstrijd dan ook sterk. Hij kan het echter niet echt goed volhouden, maar de geziene momenten van de juryleden waren overtuigend genoeg voor hen om GPD Aron aan te wijzen tot nieuwe kampioen. Voor Augustinus is deze titel zijn eerste enkelspantitel. In 2021 werd hij al wel eens kampioen tweespan met ook nu GPD Aron in de hoofdrol, naast GPD Ward (Thorben 466).

Titelverdediger Tjitte VDK

In het kampioenschap ereklasse werd titelverdediger Jelle van der Kooi met Tjitte VDK (Andries 415) tweede. Zijn wedstrijd was het meest constant van allemaal. Het voorbeengebruik van Tjitte VDK was opvallend en sterk. Toch was hij deze keer iets minder flitsend dan andere wedstrijden. Age Okkema werd heel verdienstelijk derde met de betrekkelijk nieuwkomer Dietmer fan ‘e Ridderdijk, die nog maar pas enkele tuigwedstrijden in de benen heeft. De hengst begon ook sterk, met een goed front en houding, maar kon de wedstrijd nog niet krachtig genoeg volhouden. Jelte Hoekstra werd met GPD Ward vierde in het kampioenschap.

