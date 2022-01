GPD Ward en GPD Aron ook kampioen tweespan KFPS tuigcompetitie

GPD Aron (v. Jouwe 485) en GPD Ward (v. Thorben 466) zijn vanmorgen in Harich op de KFPS hengstenkeuring met Augustinus Hoekstra kampioen tweespannen geworden in de KFPS indoor sportcompetitie tuigen. Reservekampioen werden Durk (v. Tsjalle 454) en Wietse (v. Thorben 466) van Jan Eppinga.

Ondanks de zegereeks van Aron en Ward bij de afgelopen tuigwedstrijden was het volgens de juryleden Etienne Raven, Jolanda Slootjes en Harrie de Jong nog best spannend. De expressie in de beweging van Aron en Ward gaf de doorslag voor hun overwinning. ”De eenheid was bij hun het grootst”, aldus de jury. Na het Nationaal Kampioenschap zette het duo van Stal fan de Fiifhoeke ook de tuigcompetitie op hun naam.

Tjitte VDK en Mark fan Bokkum

Derde werd het tweespan van Jelle van der Kooi met Tjitte VDK (v. Andries 415) en Mark fan Bokkum (v. Tjalbert 460).

Bron: Horses.nl/Phryso