Graaf Boszorg en Donna van de Heemstede ster verklaard bij ABFP-test

Graaf Boszorg (v. Meinte 490) werd vandaag beloond met de hoogste aangespannen score van 85,5 punten in de eerste ABFP-test van dit jaar. De door Stoeterij Boszorg gefokte driejarige hengst ontving voor het zadelonderdeel 85 punten en zijn aanleg als tuigpaard werd beoordeeld met een acht.

Op de keuring na de test kreeg Graaf Boszorg ook het sterpredicaat uitgereikt. De hoge punten dankt Graaf aan zijn sterke draf en galop en ook voor houding en balans kreeg hij een acht.

Hoogste score in zadelproef voor Drys vd Terpen

Sterhengst Drys vd Terpen (v. Hessel 480) behaalde de hoogste score in de zadelproef. De hengst ontving een uitzonderlijke negen voor zijn draf en de stap onder het zadel werd gewaardeerd met een acht. In de aangespannen proef kreeg hij 81,5 punten en zijn aanleg als tuigpaard werd beoordeeld met een zeven. De hengst, die het tot en met de tweede bezichtiging schopte, viel ook al op in de Friesian Talent Cup waar hij met Marsja Dijkman naar de halve finale reed.

80,5 punten voor Donna van de Heemstede

Bij de merries viel nog een nakomeling van Hessel 480 op. Donna van de Heemstede haalde zowel voor de zadelproef als de aangespannen presentatie 80,5 punten. In de reeks cijfers vielen de draf en haar houding en balans met een acht op. Bovendien kreeg ze een acht voor haar aanleg als tuigpaard. De merrie verdiende op de keuring aan het einde van de ABFP-test een ster met een tweede premie.

Bekijk hier de uitslag van de test

Bron: Horses.nl/Phryso