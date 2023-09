Grand Prix-hengst Jeroen Poll aangemeld voor Verkort Onderzoek KFPS

De 12-jarige hengst Jeroen Poll (Anders 451 x Folkert 353), die door Marc Peter Spahn in de internationale Grand Prix wordt uitgebracht, is aangemeld voor het Verkort Onderzoek van het KFPS. Op dinsdag 5 september zal de hengst zich met Spahn presenteren bij de aanlevering van de jonge hengsten voor het Centraal Onderzoek in Exloo, nadat hij ook al geobserveerd is door de hengstenkeuringscommissie bij dressuurwedstrijden.

Het KFPS biedt hengsten die uitzonderlijke prestaties in de sport halen de mogelijkheid om KFPS stamboekhengst te worden. Om zich aan te melden dienen de hengsten minimaal drie keer 65% te hebben gescoord in de Prix St. Georges. In het geval van Jeroen Poll loopt de hengst al geruime tijd op internationaal Grand Prix-niveau waar vaak scores van boven de 68% worden behaald. Afgelopen juni op CH Sneek afgelopen juni reed de combinatie naar 69,076%.

Eerste keuring

Jeroen Poll gaat volgende week voor het eerst in zijn leven naar een KFPS keuring. De Anders 451-nakomeling komt uit merriestam 65, zijn moeder is Stermerrie Thonny W. (Folkert 353 x Lammert 260). De hengst is gefokt door Maaike van Aken-Poll uit Grijpskerk en in eigendom van zijn ruiter Marc Peter Spahn uit Niebert.

Bron: Phryso