Grand Prix-overwinningen en Sport Elite predicaat voor Stal Liano’s Doede

Stal Liano’s Doede (Lammert 260 x Dirk 298) heeft met Esther Liano afgelopen weekend twee maal de Grand Prix gewonnen. En dat was nog niet alles, de dertienjarige hengst haalde ook nog het Sport Elite predicaat.



Na een voorspoedige dressuurcarrière en prima doorstroming in de Lichte Tour was de Grand Prix voor Doede fan Groot Malckenhorst een brug te ver en verscheen hij drie jaar niet in de ring. “Ik was bijna zover om hem te verkopen”, aldus Liano.

Met dank aan Herman Wientjes

De amazone zocht hulp bij instructeur Herman Wientjes, die haar eerder ook al met een ander paard geholpen had. “Herman is met ons weer terug naar de basis gegaan. Van achter naar voren rijden en snel op de hulpen reageren”, geeft Liano het leerproces van anderhalf jaar aan. “Doede is eigenlijk een mannenpaard, hij gedraagt zich bij andere paarden keurig, maar wil in het werk wel graag de lead nemen. Daardoor liepen we vast in de communicatie. Zonder Herman had ik het niet gered.”

Terug in geboortestal

In Almelo haalde de combinatie 63,5%, met een variatie tussen de juryleden van bijna 7%. De volgende dag ging het duo naar Hulten, bij Breda, voor hun tweede Grand Prix.

Overnachten deden ze daarom op een bijzondere plek. Bij de fokker van Doede in Terschuur: Tilly Lont. Daar kocht ze de hengst zo’n tien jaar geleden toen hij 3,5 jaar was. “Het leek wel of hij haar herkende”, vertelt Liano over de bijzondere overnachting. “Normaal is Doede druk, zeker op andere plekken. Bij Tilly was hij meteen gesetteld.”

Bijna zeventig procent

Het was de perfecte voorbereiding: de proef een dag later sloten ze af met 67,55%, met één jury die haar proef met bijna 70% waardeerde. “Met 8-en en 9’s voor de piaffe en de passage. Maar het meest trots ben ik nog op het feit dat hij het zo gemakkelijk heeft gedaan. Na de Grand Prix had ie er zo nog één kunnen lopen.”

Een succesvol weekend voor Liano, die de plannen voor de komende weken klaar heeft. “Doede is van mezelf. Ooit zal ie wel een keer verkocht worden, maar voorlopig niet. Volgend weekend starten we weer, dan weer terug tekentafel…even een paar weken zijn rust, bouw ik weer op en gaan we verder starten.”

Bron: Phryso