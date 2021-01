Grand Prix paard Wirdmer is KFPS paard van het jaar

De veertienjarige Grand Prix hengst Wirdmer fan ‘e Boppelannen Ster Sport Elite (v. Beart 411) is KFPS Paard van het Jaar 2020 geworden. Uit handen van Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, kreeg de bijna 80-jarige fokker Marten van der Meer de prijs overhandigd. "Dit is de kroon op mijn fokkerswerk."

Een aantal dagen voor de Hengstenkeuring werden Wirdmer, zijn fokkers Marten en Geely van der Meer en amazone Lisanne Veenje al in het zonnetje gezet. Friesen Exclusiv Wirdmer, zoals de sportnaam van Wirdmer luidt, is in eigendom van de Oostenrijkers Perry en Claudia Prexl voor wie het een missie is het Friese paard internationaal in de kijker te rijden. “Deze prijs is een erkenning voor alle Friese paarden in de topsport”, aldus Perry Prexl.

Grand Prix

Wirdmer loopt inmiddels anderhalf jaar in de internationale Grand Prix en hij “verbetert zich nog steeds”, aldus amazone Lisanne Veenje die de werkwilligheid en het karakter van haar Wirdmer roemt. “Hij gaat voor me door het vuur.”

Veel Preferent

Wirdmer heeft een bijzonder fraaie afstamming. Zijn vader is de Preferente Beart 411, zijn moederlijn bestaat uit louter Preferente merries. Zowel van vaders- als moederzijde voert hij bloed uit merriestam 50. “Daarmee veranker je de sterke eigenschappen”, aldus Marten van der Meer die aangeeft altijd gefokt te hebben voor de sport. “Paarden met een fraai exterieur die uitblinken in beweging. Bij Wirdmer is dat bijzonder goed gelukt”, aldus de fokker die zichtbaar genoot van het paard wat hij zo’n veertien jaar geleden geboren zag worden. “Hij was bij de geboorte meteen al een aparte. Kijk nou eens: hij is uitgegroeid tot een paard met een vonkje.”

Bron: Phryso.com