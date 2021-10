Greetje Swart nieuwe Manager Keuringszaken KFPS

Vanaf 1 december is Greetje Swart de nieuwe Manager Keuringszaken bij het KFPS. Swart stuurt vanuit haar functie het corps van KFPS juryleden aan en is het aanspreekpunt voor inzenders op de keuringen en aanlegtesten.

Swart houdt zich in haar huidige baan bezig met de internationale export van wijn. Friese paarden zijn bijna haar hele leven lang in beeld. Ze deelt de passie voor de fokkerij, de sport en heeft ervaring met Friese paarden in binnen- en buitenland. Binnen het KFPS was ze ledenraadslid en voorzitter van de vertrouwenscommissie. Daarnaast volgde ze de KNHS juryopleiding, haalde haar menbrevet en legde de cursussen Beoordelen I en II met goed gevolg af.

Bron: Phryso