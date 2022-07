Grietje Ster AA fokdagkampioen Duitsland

Op zondag 17 juli werd de vierjarige Grietje van den Meyerhöfen Ster AA (Jouwe 485 x Jerke 434) benoemd tot het beste paard van de dag op de keuring in het Duitse Scheeßel. De merrie combineerde haar sterpromotie met een sterke IBOP aangespannen van 81 punten.

De ochtend startte met een zestal IBOP proeven. Daarbij verdiende Ina von Greifenstolz (Omer 493 x Bartele 472) haar Kroonpredicaat definitief, dankzij een sterke proef met Lieke Lueks in het zadel. Met een 7,5 voor stap en voor draf, veel souplesse en impuls kwamen Ina en Lieke tot 81 punten en dus een AA-predictaat voor de merrie van Ralf Reinhardt.

Grietje verdient AA, Ster en kampioenschap

Die AA-score was er ook voor Grietje van den Meyerhöfen, die in de menproef met Jelmer Chardon een 7,5 voor haar stap en voor haar galop kreeg. Grietje, gefokt door Hans-Jürgen Bothmer en in eigendom van Monika Rohde, kwam later bij juryleden Will Thijssen en Ulrike Beissner terug tijdens de keuring in de baan om zich te laten opwaarderen. Met haar rastype en balans en sterk achterbeen in draf verdiende ze haar Ster met een tweede premie en bovendien werd ze gelauwerd als fokdagkampioen.

“Ook zonder haar mooie IBOP-score zou ze Ster zijn geworden”, geeft Will Thijssen aan. “Maar een IBOP proef kan wel helpen bij de keuring, zeker omdat het paard dan goed getraind is’, aldus Will Thijssen die in de rubriek van vier jaar en oudere stamboekmerries met Ulrike Beissner vier merries te beoordelen kreeg, twee daarvan werden Ster. Ook de vijfjarige Dina (Jouwe 485 x Leffert 306), van Kathrin Stehr-Soltau, werd Ster met een tweede premie. Een rastypische merrie die juist dankzij haar IBOP met een 7 voor stap en een 7,5 voor draf in beweging kon compenseren voor haar bouw en exterieur.

Naast Grietje werd als reserve fokdagkampioen opgesteld de vierjarige Greta M Ster AA (Alwin 469 x Tsjibbe 388) van Ute Eden.

Vier eerste premie veulens

De keuring kreeg naast de twee Stermerries ook nog vier veulens met een eerste premie. Bij de hengstveulens waren de oranje lintjes voor de rastypische Timon van den Meyerhöfen (Matthys 504 x Jouwe 485) van Hans-Jürgen Bothmer en de sterk dravende Uhlrich van Ruegen (Maurus 441 x Onne 376) van Heidrun Peuß. Met zijn mooie houding in draf verdiende Timon het kampioenschap bij de hengstveulens.

Dubbelslag voor Hans-Jürgen Bothmer

Bij de merrieveulens waren de eerste premies voor Tessa van den Meyerhöfen (Jurre 495 x Beart 411) van Hans-Jürgen Bothmer en de rastypische Thalia von Stal Rohde (Beart 411 x Felle 422) van Monika Rohde. Thalia viel op door haar sterke stap, Tessa kreeg voor haar draf een 8 dankzij een mooi voorbeengebruik. Daarmee kreeg Tessa ook het kampioenslint bij de merrieveulens waarmee Hans-Jürgen Bothmer een dubbelslag sloeg met de beide kampioensveulens.

Bron: Phryso