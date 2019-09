Groningse teams winnen titels op NK Friese paarden

Het viertal van het Z-Friezenteam Groningen en het viertal van Meertallen Winschoten zijn op zaterdag 21 september kampioen geworden tijdens de KFPS dressuurkampioenschappen in Ermelo.

Het Z-Friezenteam uit Groningen was met hun komst naar Ermelo al kampioen, ze waren het enige viertal in de klasse Z-ZZ. De Meertallen Winschoten hadden in de gecombineerde klasse L en M meer tegenstand. Zeven viertallen kwamen er in de ring. De Meertallen uit Winschoten mogen zich met een score van 438 punten kampioen van Nederland bij de Friese paarden noemen. Het reserve kampioenschap ging met 417,5 punten naar PSV De Verzameling.

Lees ook

Bron: Horses.nl/Phryso