Grote veranderingen in fok- en selectiebeleid KFPS

Het fok- en selectiebeleid van het KFPS gaan flink op de schop. De fokkerijraad heeft een nieuw hengstenselectietraject geformuleerd, waarbij grote veranderingen gaan plaatsvinden. Het gaat om het beperken van de inteelttoename per generatie onder de 0,5% en het goedkeuren van hengsten met een C-lijn in de hals en witte zolen, iets dat tot nu toe een absolute no-go was.

“Het doel is het in standhouden van het Friese paardenras binnen een gesloten stamboek. In ons fokdoel staat gezondheid op nummer 1 en dat betekent ook dat het gewenst is het inteeltpercentage per generatie terug te brengen naar 0,5% of lager. Met een lagere inteelttoename per generatie is de kans kleiner dat we nieuwe genetische problemen in de populatie inbrengen”, aldus fokkerijraad-voorzitter Jan Siebren Duiven in een artikel in Phryso.

Dekbeperkingen

“Ons streven is om in 2029 zo’n 130 stamboekhengsten beschikbaar te hebben om in combinatie met de reeds geaccordeerde dekbeperking onder die 0,5% te komen”, vervolgt Duiven. De dekbeperkingen wordt vanaf 2026 geleidelijk ingevoerd met maximaal 180 dekkingen in 2026 voor alle goedgekeurde hengsten. Dat zal in de loop der jaren verder dalen: 160 in 2027, 140 in 2028 en 120 in 2029. Om die reden zullen ook meer hengsten worden goedgekeurd. “We streven naar 15 goedgekeurde hengsten per jaar.”

Hengsten met C-lijn in de hals en witte zolen

Er zal in de toekomst ook meer aandacht voor bloedspreiding zijn. Zo maken hengsten met een C-lijn in de hals en witte zolen ook kans op goedkeuring. Volgens Duiven heeft dit geen invloed op duurzaamheid en gezondheid. “Daar hoeven hengsten niet om uitgesloten te worden.” Om dit in praktijk waar te kunnen maken, is er een bredere commissie met verschillende expertise nodig. De HKC wordt omgedoopt tot de HKC (Hengsten Selectie Commissie).

Leeftijd wordt omhoog gebracht

Ook zijn er wijzigingen wat betreft de leeftijd. Vanaf 2028 worden op de eerste bezichtiging alleen hengsten toegelaten die in dat jaar 3 jaar oud zijn geworden en dus ten tijde van de eerste bezichtiging 3,5 jaar zijn. “Dat is niet alleen in het belang van dierenwelzijn, maar ook omdat de jonge hengsten dan beter uitgegroeid zijn en daarmee ook beter te beoordelen.”

CO

Ook het Centraal Onderzoek krijgt met veranderingen te maken. De duur zal van 70 dagen worden teruggebracht naar 53 dagen.

De KFPS gaat in vijf voorlichtingsavonden het voorgestelde nieuwe beleid aan de leden toelichten.

Bron: Phryso