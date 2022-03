Gwendolyne van Pela Graca voorlopig kroon in Zuid-Afrika

Gisteren leverde de tweede keuringsdag in Zuid Afrika op het fraaie fokbedrijf van Pela Graca maar liefst vier stermerries op, waarvan één voorlopig kroon werd. Een weerzien was er ook met de goed bewaarde stamboekhengsten Hette en Dries 421.

Zelilah van Doorndraai Friesian (Tjalf 443 x Friso fan S.) werd gewaardeerd met een ster tweede premie: ”Een langgelijnde, moderne, luxe merrie met veel rasuitstraling en een goede lendepartij”, omschrijft de jury de zevenjarige merrie van Markus Botes. ”Ze stapt krachtig en actief en draaft wat in een hoog ritme, maar met een voldoende sterk achterbeengebruik.”

Gwendolyne van Pela Graca

Vier stamboekopnames kwamen van de fokkerij van Pela Graca. Dat resulteerde in een mooie oogst, want drie kregen ster, waarvan twee zelfs met een eerste premie. De vierjarige Gwendolyne van Pela Graca (Dries 421 x Reinoud fan ‘e Homar) van Celeste Steyn kreeg een ster met een eerste premie en maakte na haar tweede presentatie promotie naar voorlopig kroon. ”Een hele fraaie, moderne merrie met opstaande hals en veel behang. Ze stapt ruim en actief. In draf maakt ze veel ruimte en heeft een goed achterbeengebruik.”

Imogen van Pela Graca

De tweede merrie die een ster eerste premie verdiende was Imogen van Pela Graca (Dries 421 x Wikke 404). ”Ze mocht in exterieur wat rijker, maar was zeer overtuigend in beweging.” Van de vierjarige Imogen kwam ook nog een even oude halfzuster voor de juryleden: Goaitske van Pela Graca (Alwin 469 x Wikke 404), die een ster met tweede premie kreeg toebedeeld. ”Ze is een iets naar voren gebouwde merrie, met ruim voldoende ras. Ze had een ruime en taktmatige stap en draafde opwaarts met veel balans en zweefmoment. Ze liet een mooi voorbeengebruik zien, maar mocht achter wat sneller aantreden.”

Bron: Horses.nl/Phryso