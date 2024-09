Halve finale Fryso Florian Bokaal levert 9 finalisten

Op woensdag 11 september is de Centrale Keuring 2024 van start met de halve finale Fryso Florian Bokaal voor de hengsten en ruinen. Ruim 40 combinaties kwamen er aan de start en zijn beoordeeld door Corrie Rave en Marian Dorresteijn. Van elke leeftijdsklasse hebben zich de eerste drie geplaatst voor de finale op vrijdagmiddag/avond tijdens het Sportmatinee.



De klasse met vierjarigen beten het spits af op de natte woensdagmiddag. 17 paarden kwamen er in de baan in Harich, waarbij Matteo van de Haenebos Ster (Markus 491 x Jehannes 484) met Mette-Marit Eppinga, Murk 540 (v. Teun 505) met Franka Loos en Oege v.d. Arebo Hoeve Ster (Yme 507 x Beart 411) met Zoë Kuintjes op alfabetische volgorde een uitnodiging kregen voor de finale.

Finale vijfjarigen: Jannick, Jeppe en Jisse

Van de twaalf combinaties die er bij de vijfjarigen een plek in de halve finale hadden verdiend, werden Sofi Väisänen met Jannick fan de Hynderhoeve Ster AA (Nane 492 x Rindert 406), Marijke Boelen en Jeppe 537 (v. Alwin 469) en Harmina Holwerda met Jisse fan Bokkum Ster (Tymen 503 x Beart 411) doorverwezen naar de finale.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen kwamen er veertien combinaties in de baan waarbij Gjalt fan ‘e Boerestreek Sport (Elias 494 x Tsjalle 454) met Ykje Baron, Graaf Boszorg Ster AAA (Meinte 490 x Mintse 384) met Shannon van Manen en Hummer van Stal Pauwels Ster Sport (Elias 494 x Anders 451) met Isabelle Vroomans een ticket hebben gekregen voor vrijdag.

Nieuwe formule

Sinds dit jaar is de puntentelling van de Fryso Florian Bokaal finale in een nieuw jasje gegoten. De punten van de halve finale tellen voor 60% mee voor het eindresultaat, de punten van de gastruiters in de finale tellen voor 40% mee in het eindresultaat. Vrijdagmiddag stappen Mark van Leeuwen en Chris Epskamp op de finalisten om de uiteindelijke kampioenen te bepalen.

Uitslag halve finale hengsten en ruinen

Bron: KFPS