Hardy fan ‘e Lytse Generael kampioen hengsten bij Friesian Talent Cup

Hardy fan ‘e Lytse Generael (Jehannes 484 x Beart 411) heeft vandaag op de eerste dag van de KFPS hengstenkeuring in Harich de finale van de Friesian Talent Cup 2021/2022 gewonnen bij de hengsten en ruinen. De vierjarige nakomeling van Jehannes 484 werd voorgesteld door Corina van de Bunt en stond met 79 punten 3,5 punten los van de nummer twee.

De nummer twee en drie waren erg aan elkaar gewaagd. Met een halve punt verschil werden Gunner Jede (Markus 491 x Norbert 444) en Demi Nuys uiteindelijk tweede en Germ B. (Nane 492 x Rindert 406) met amazone Harmina Holwerda derde.

‘Leuke groep om te jureren’

De jury bestaande uit Loes Corssel, Dennis Ausma en gastjurylid Kim Jacobi beoordeelden de acht finalisten. Dennis Ausma roemde de paarden bij de prijsuitreiking: ”Het was echt een hele leuke groep om te mogen jureren en we hebben talentvolle paarden gezien vandaag. Het was de combinatie van Hardy zijn lichtvoetige draf, goede techniek en de gedragen galop die hem uiteindelijk de kampioenstitel opleverde.”

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Phryso