Harich: Twee eerste premies en zes krooncertificaten

De stamboekkeuring van het KFPS in Harich heeft voor twee merries een uitnodiging opgeleverd voor een eventuele Kroon- of Modelverklaring op zaterdag 15 oktober in Exloo. De zevenjarige Yarda fan ‘e Butemare Ster AAA (Hessel 480 x Beart 411) van Marjo Metz en de zesjarige Albertje fan de Munnikeleane Ster AAA (Fonger 478 x Andries 415) van Hendrik Eppinga haalden een eerste premie. Ook een eerste premie was er voor hengstveulen Thymen fan Olde Huystra State (Tiede 501 x Beart 411).

Van de 29 driejarigen die er voor de jury verschenen werden er vier merries beloond met een Ster tweede premie: Lobke R. van de Noeste Hoeve Ster (Rommert 498 x Wobke 403), Jinthe van Westervoort Ster (Tsjalle 454 x Pier 448), Jitske van Ravenswoud Ster (Nane 492 x Anton 343) en Zuske fan Dijkmaniastate Ster (Jerke 434 x Beart 411)

Oudere merries

In de rubriek met vierjarige en oudere stamboekmerries kwam het Sterpercentage hoger uit. Van de zes merries die in de baan verschenen waren er maar liefst vier promotie maakten met een Ster tweede premie. Eén van die merries was Cerda fan Friesburg Ster AAA (Hessel 480 x Tsjalke 397), de merrie van Jelmer Ketelaar die vorige week de Pavo Fryso bokaal dressuur won. Ook de zevenjarige Wolkje T. fan ‘e Boppelannen Ster Sport AA (Beart 411 x Fabe 348) mag Ster achter haar naam schrijven.

Nieuw dit jaar

Sinds dit jaar is het mogelijk om vier jaar en oudere Ster- en Kroonmerries die na 30 april een veulen hebben gekregen toch de mogelijkheid te bieden om voor graadverhoging in aanmerking te komen ná de Centrale Keuring. Hiervoor moeten ze een eerste premie halen bij één van de drie stamboekkeuringen en worden uitgenodigd voor zaterdag 15 oktober in Exloo – wanneer ook het zadelexamen van de jonge hengsten is- voor een eventuele graadverhoging.

Kroon en model

Op de nakeuring in Harich werd het modelpredicaat uitgereikt aan Veroniek W.E. Model Sport AA (Reinder 452) van Femmie de Jong. Daarnaast werden er nog zes merries (voorlopig) Kroon verklaard: Jildau Stal de Oergong Kroon AAA (Ulbrân 502 x Jerke 434), Famke van de Demro Stables Voorlopig Kroon (Alwin 469 x Beart 411), Jara fan Dulve Voorlopig Kroon (Alwin 469 x Jasper 366), La Bella van de Meikade Voorlopig Kroon (Tiede 501 x Sape 381) en Iza van Kreterenhof Kroon AA (Alwin 469 x Jasper 366) en Ingrid van de Meikade Voorlopig Kroon (Markus 491 x Maurus 441).

Uitslag van de stamboekkeuring